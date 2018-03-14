Сборную Франции на ЧМ-2018 поддержат до 18 тысяч болельщиков

Посол Франции в России Сильви Берманн сказала, что в Россию во время чемпионата мира-2018 приедут до 18 тысяч болельщиков. По словам дипломата, также планируется визит в страну-хозяйку мирового первенства членов французского правительства, включая министра спорта.

- Во Франции с большой страстью относятся к футболу, - сказала в эфире канала "Россия-24" Берман. - Конечно, мы многого ждем от этого чемпионата. Ну турнир приедут от 15 до 18 тысяч французских болельщиков. Мы рассчитываем, что Франция сможет показать хороший результат.

Возможно, сюда приедут высокопоставленные чиновники. Как минимум, министр спорта придет сюда. Может быть, и другие члены правительства.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Франция в группе C сыграет с Австралией (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Данией (26 июня, Москва).