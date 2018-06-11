Сборную Дании встретили в Анапе казачьими песнями под гармонь

Сборную Дании оригинально поприветствовали в Анапе, сообщает ТАСС. Скандинавы будут базироваться в Анапе на время чемпионата мира-2018. У главного входа отеля в Анапе, где остановилась датская сборная, футболистов встречали представители администрации города, руководство отеля, участники народного казачьего ансамбля "Зарница".

Затем казак с казачкой вынесли гостям каравай, а под аккомпанемент гармони зазвучала казачья песня.

- Весь наш город, все его жители сделали все возможное, чтобы вы чувствовали себя у нас комфортно и уютно как дома. Чтобы время, которое вы проведете в Анапе, было незабываемым. Желаю вам красивой игры и успехов на чемпионате мира, - сказал глава Анапы Юрий Поляков.

В групповом турнире чемпионата мира-2018 Дания сыграет со сборными Перу (16 июня, Саранск), Австралии (21 июня, Самара) и Франции (26 июня, Москва, "Лужники").

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