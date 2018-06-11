Сборную Бразилии в Сочи встретили иллюминацией флага на телебашне

В честь прилета сборной Бразилии в Сочи на чемпионат мира по футболу зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны. Зелено-желтая иллюминация была видна из разных концов города, создавая праздничное настроение, сообщает ТАСС.

Сборная Бразилии прибыла в Сочи в ночь на понедельник. Команда будет базироваться на курорте во время чемпионата мира-2018. Во вторник футболисты проведут открытую тренировку на центральном стадионе имени Славы Метревели ФГБУ "Юг-Спорт".

"Мы специально запросили праздничный сценарий подсветки в ночь с 10 на 11 июня в честь приезда легендарной команды", - заявил начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

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