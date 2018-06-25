Сборную Аргентины в матче с Нигерией поддержат 20 тысяч болельщиков

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио сказал, что на матчи чемпионата мира-2018 приехали 35 тысяч его соотечественников. По его словам, в матче против Нигерии в третьем туре группового турнира мирового первенства "альбиселесте" будут поддерживать более 20 тысяч болельщиков.

- 35 тысяч аргентинцев приезжают в Россию, – цитирует ТАСС Лагорио. – Большая часть из них приедут в Санкт-Петербург (на матч против Нигерии. – Прим. "СЭ"). Так, в Нижнем Новгороде было на стадионе 20 с лишним тысяч аргентинцев, примерно это же количество мы ожидаем в Петербурге.

Напомним, вместимость стадиона "Санкт-Петербург" во время чемпионата мира составляет 64 468 мест. Рекорд посещаемости арены был установлен на двух играх турнира: Россия – Египет (3:1) и Бразилия – Коста-Рика (2:0).

Матч Нигерия – Аргентина состоится завтра, 26 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры – 21.00 по московскому времени.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ