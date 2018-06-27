Сборную Аргентины не смущает граффити с изображением Роналду у своего отеля в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что делегация сборной Аргентины не требовала новую гостиницу. Ранее стало известно, что "альбиселеста", которой предстоит сыграть матч 1/8 финала чемпионата мира с Францией в Казани, в Татарстане будет жить в отеле с видом на граффити с изображением лидера сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Никаких дополнительных запросов у нас от Аргентины нет, – сказал Леонов. – Все это похоже на недобросовестные слухи. Что же нам после каждого гостя делать перестройку? О какой же толерантности и празднике футбола тогда можно говорить? Мы готовимся принять Аргентину.

Лик Криштиану Роналду, напомним, появился на стене здания еще в прошлом году перед Кубком конфедераций. (Андрей СИЗЯКИН)

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