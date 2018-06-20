Сборной России для первого места в группе достаточно ничьей с Уругваем

Сборная России займет первое место в группе А чемпионата мира-2018 в случае, если не проиграет команде Уругвая в матче 3-го тура группового турнира.

Это стало ясно после того, как Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в Ростове-на-Дону - 1:0. У россиян и уругвайцев по шесть очков, они гарантированно выступят в плей-офф мирового первенства. Однако у сборной России лучше разность забитых/пропущенных мячей - "+7" против "+2". Соответственно в турнирной таблице российская команда находится выше.

Матч Уругвай - Россия состоится 25 июня в Самаре (начало - в 17.00 по московскому времени).

Победитель группы А в 1/8 финала сразится со сборной, занявшей второе место в группе B (30 июня, Сочи). Команда, которая финиширует на второй строчке в группе А, встретится со сборной, ставшей в группе B первой (1 июля, Москва, "Лужники").

В группе B выступают команды Испании, Португалии, Ирана и Марокко. Сейчас лидируют португальцы (4 очка), однако у иранцев (3 очка) и испанцев (1 очко) на матч меньше - они сыграют в среду вечером в Казани. У марокканцев ни одного очка, шансов пробиться в плей-офф у них больше нет.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

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Сборная России на чемпионате мира по футболу