Сборной Перу не грозит дисквалификация с ЧМ-2018

Сборной Перу не угрожает отстранение от участия в ЧМ-2018, сообщает Le Figaro. Ранее появилась информация, что перуанцы могут быть дисквалифицированы ФИФА за вмешательство властей страны в деятельность Федерации футбола Перу. Такой сценарий мог быть реализован в случае принятия закона, который предлагал один из членов Конгресса Перу, он предполагал, что контроль над федерацией должно осуществлять правительство страны. В итоге закон не был принят, поэтому санкции ФИФА сборной Перу не грозят.

Напомним, что перуанцы вышли на чемпионат мира, победив в межконтинентальных стыковых матчах сборную Новой Зеландии.