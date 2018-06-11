Сборная Японии закупит российские продукты для приготовления еды во время ЧМ-2018

Сборная Японии будет приобретать российские продукты питания для приготовления еды во время выступления на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Японии Кодзо Тасима. По его словам, исключение может быть сделано только для риса, поскольку он отличается от европейского.

Японская команда во время чемпионата мира будет базироваться в Казани, на групповом этапе она сыграет со сборными Колумбии (19 июня, Саранск), Сенегала (24 июня, Екатеринбург) и Польши (28 июня, Волгоград).

- В Казани условия на тренировочной базе очень хорошие, плюс с логистической точки зрения она очень удачно расположена, - цитирует ТАСС Тасиму. - Команда туда заселится завтра, уверен, что подготовка к турниру пройдет отлично.

Что касается питания, то вместе командой приедет шеф- повар. При этом еду с собой мы не везем, в России есть большое разнообразие рыбы, овощей, мяса, так что проблем с этим не будет.