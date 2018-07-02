Сборная Японии установила личный рекорд по количеству голов на ЧМ

Сборная Японии, забив два мяча в ворота Бельгии (2:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира, довела общее число голов на турнире до шести. Этот показатель стал рекордным для "самураев" на мировых первенствах. Ранее на ЧМ-2018 сборная Японии обыграла Колумбию (2:1), сыграла вничью с Сенегалом (2:2) и уступила Польше (0:1).

Турнир в России стал для азиатской команды шестым в истории. Предыдущий рекорд результативности японцы установили в 2002 году на домашнем турнире (5 мячей).

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