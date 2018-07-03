Сборная Японии осталась довольна условиями на базе в Казани

Сборная Японии осталась довольна базой чемпионата мира-2018 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимира Леонова. Японцы проживали на базе "Рубина". На ЧМ-2018 они дошли до 1/8 финала, где уступили Бельгии 2:3, ведя по ходу встречи 2:0.

- Хотел бы отметить их аккуратизм во всем, они очень приятные и коммуникабельные люди, - цитирует ТАСС Леонова. - Они скупы на эмоции, что спортсмены, что персонал - скромные во всех смыслах слова люди, но при этом очень четкие, с точки зрения администрирования с ними было очень приятно работать. Мы обоюдно удовлетворены сотрудничеством, все условия для команды, как для основной, так и для юниорской, были предоставлены.

На уровне топ-менеджмента сборной оценка пребывания в Казани и всего, что с этим было связано, была положительной. Хорошее впечатление оставила и их игра на чемпионате, немного им не хватило во вчерашнем матче. Не являясь фаворитом, они достойно сыграли со сборной Бельгии.

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