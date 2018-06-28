Сборная Уругвая прилетела в Сочи на матч с Португалией

Сборная Уругвая раньше команды Португалии прилетела в Сочи для участия в матче 1/8 финала чемпионата мира, информирует ТАСС.

Матч Уругвай - Португалия состоится на сочинском стадионе "Фишт" 30 июня, начало - в 21.00 по московскому времени. Самолет сборной Уругвая в четверг прибыл в Международный аэропорт Сочи, совершив посадку в 19.45 по московскому времени. Прибытие команды Португалии в Сочи ожидается в пятницу.

Сборная Уругвая во время пребывания в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu. На пятницу у команды запланированы предматчевая тренировка и пресс-конференция.

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