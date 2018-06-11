Сборная Туниса прилетела из Краснодара в Москву для участия в чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС. Команда на время турнира будет базироваться в отеле Imperial Park Hotel & Spa, а тренироваться в поселке Селятино Московской области. 13 июня тунисцы проведут открытую тренировку. В Краснодаре они провели товарищеский матч с Испанией, в котором уступили 0:1.

На чемпионате мира сборная Туниса сыграет в группе G с командами Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск).

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