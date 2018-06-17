17:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Туниса поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018


Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул заявил, что Россия прекрасно справляется с организацией чемпионата мира-2018. Он также отметил, что его национальная команда хорошо готова к турниру.

Хотел бы передать слова благодарности российскому оргкомитету и жителям России. Здесь прекрасная организация и исключительные условия, - цитирует ТАСС Маалула. - Первый матч очень важен, в нашей группе есть сильные команды, которых можно назвать фаворитами. Мы же прекрасно подготовились к началу турнира, товарищеские матчи были проведены нами на хорошем уровне

Сборная Туниса сыграет в группе G с командами Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск).

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Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5299136

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