Сборная Туниса поблагодарила Россию за организацию ЧМ-2018

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул заявил, что Россия прекрасно справляется с организацией чемпионата мира-2018. Он также отметил, что его национальная команда хорошо готова к турниру.

- Хотел бы передать слова благодарности российскому оргкомитету и жителям России. Здесь прекрасная организация и исключительные условия, - цитирует ТАСС Маалула. - Первый матч очень важен, в нашей группе есть сильные команды, которых можно назвать фаворитами. Мы же прекрасно подготовились к началу турнира, товарищеские матчи были проведены нами на хорошем уровне

Сборная Туниса сыграет в группе G с командами Англии (18 июня, Волгоград), Бельгии (23 июня, Москва, "Спартак") и Панамы (28 июня, Саранск).