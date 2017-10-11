Сборная США не едет в Россию, Панама - впервые на чемпионате мира

Сборная США в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 проиграла Тринидаду и Тобаго - 1:2. В параллельных поединках Панама на последних минутах вырвала победу у Коста-Рики - 2:1, а Гондурас в волевом стиле обыграл Мексику - 3:2.

Эти результаты оставили США за бортом чемпионата мира, команда закончила отбор на пятом месте. Прямую путевку в финальную часть впервые в истории завоевала сборная Пананмы. Ранее на турнир пробились Мексика и Коста-Рика. Гондурас стал четвертым и в ноябре сыграет с Австралией в стыковых матчах.

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