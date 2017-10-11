Сборная США не едет в Россию, Панама - впервые на чемпионате мира

Сборная США в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира-2018 проиграла Тринидаду и Тобаго - 1:2. В параллельных поединках Панама на последних минутах вырвала победу у Коста-Рики - 2:1, а Гондурас в волевом стиле обыграл Мексику - 3:2.
Эти результаты оставили США за бортом чемпионата мира, команда закончила отбор на пятом месте. Прямую путевку в финальную часть впервые в истории завоевала сборная Пананмы. Ранее на турнир пробились Мексика и Коста-Рика. Гондурас стал четвертым и в ноябре сыграет с Австралией в стыковых матчах.
- Сборная США (футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Гондураса (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Тринидада и Тобаго
Генри Морган
2зритель1 Россия-Панама матч открытия! ____________________________________________________________________________________________________________ Я про другой подумал: Россия - Гондурас. Ну чем, не Матч Открытия?!) Может не так престижно и пафосно, зато весело!) Правда, есть тут одно неразрешимое противоречие: Гондурас играет с Австралией в стыковых матчах, а Австралию тоже хочется здесь лицезреть.) Так что, в любом случае, какой-то колорит турнира пропадает. Надо было, чтобы с Австралией играла Панама. А она взяла и выиграла у Коста-Рики!)))))) Бывает же!)
05:24
Millwall82
Жаль канадцы не вышли, с ними хотя бы в хоккей сыграли бы.
05:21
zenitoman
Вслед за скакунами и пендосы решили бойкотировать) ухаха Проиграть Тринидад и Тобага - это фиаско, братан)
05:21
Zello
Алексей Х, ну да, в том то и дело что корзины разные - одна для сеяных (куда входит Россия как хозяйка), вторая - для остальной Европы, третья - для несеяных из Южной Америки плюс Африка, четвертая - для Азии и КОНКАКАФ (как раз будет восемь команд кто бы не победил в паре Гондурас-Австралия). Перу скорее всего пройдет Новую Зеландию. Дело только за малым - уговорить друзей-партнеров из ФИФА организовать нужный для нас жребий, ну и желательно чтобы никто ничего не заметил ) И все будет в шоколаде, можно будет хоть Онопко выпускать в защите )))
05:20
igogohruhru
Пананмы?
05:20
Генри Морган
Да, американцы, конечно, меня поражают.) Так здорово сыграть с Панамой и так бездарно потерять очки с Тринидадом и Тобаго.))))) Круто, что Панама попала на турнир!) Второй дебютант будет! Первый - Исландия! Гондурас, добрался таки до заветного четвёртого места!
05:19
Антиматерия
походу указание сверху пришло американским футболистам), негоже в стан врага ездить!, а то вдруг завербуют кого нибудь, или футболисты и болельщики поймут что им все пиз..т про Россию)))
05:18
Митяй Антибомж
Браво, Тринидад!
05:15
drJekil
Перу, Панама и Исландия? Да она всем вдует, это же мегасостав, с таким и Аргентина не справится)
05:14
Алексей Х
Zello Россия выйдет из группы А, где ее соперниками будут Перу, Панама и Исландия! Ну как минимум со второго места, но выйдет! Ура! ===========Перу еще не вышли, и потом, корзинки у этих команд все разные, не?)
05:14
Zello
Россия выйдет из группы А, где ее соперниками будут Перу, Панама и Исландия! Ну как минимум со второго места, но выйдет! Ура!
05:12
Алексей Х
Слили специально, поддержав своих восточноевропейских партнеров)))) ...Парагвай лошары)
05:09
зритель1
Россия-Панама матч открытия!
05:08
Romka3101
Панамочка,конечно,на 88-ой минуте пиндосикам просто обкакала всё
05:06
lavar
Вперёд, ПанаНма)
05:03
Millwall82
Ну хоть одна дружественная страна, братская как Сирия и Турция. Больше таких друзей. Мы же страны 3-4 мира должны друг с другом дружить?
05:03
drJekil
такая вот Панама =)
05:03
Thomas_Boy_
А кто это у нас так жиденько?))) Да это же сборная США!))) Гондурас - браво! В кои веки собрались. Удачи в стыках! За Панаму буду болеть на ЧМ.
05:03
Romka3101
)))))))
05:02