Сборная Швеции прилетела в Россию для участия в чемпионате мира. Шведы будут базироваться в Геленджике.
- Рады приветствовать команду Швеции в России, - сообщается в официальном Твиттере для болельщиков ЧМ-2018.
Рады приветствовать команду Швеции в России!#welcome2018 #SWE pic.twitter.com/0EOZ94iXIs– Welcome2018·com (@welcome_2018) 12 июня 2018 г.
Шведская команда сыграет в группе F против сборных Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).
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