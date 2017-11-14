14:18 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике во время ЧМ-2018

2

Директор сборной Швеции Ларс Рихт сообщил, что команда во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Геленджике. Шведы будут жить в пятизвездочном отеле "Кемпински Геленджик".

Я и мои коллеги были тут четыре раза. Этот отель выбран из–за близости к аэропорту и учебному центру, а также сам по себе он качественный, – приводит Expressen.se слова Рихта.

Швеция пробилась в финальную часть ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей, где победила Италию (1:0). Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

remmark

Охренительный мужик, меня вывез в Геленджик!!!)))

15:37

palychhh

Гранквист - мужик, отправил шведов в Геленджик...

15:21