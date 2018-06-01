Сборная Сербии получит 10 миллионов евро в случае победы на ЧМ-2018

Власти Сербии готовы выплатить сборной 10 миллионов евро в случае победы на чемпионате мира-2018, сообщает sport.blic.rs со ссылкой на президента страны Александра Вучича. Если команда завоюет серебро, то получит 5 миллионов, а в случае выхода из группы - 500 тысяч евро.

Сербия сыграет в групповом турнире ЧМ-2018 с Коста-Рикой (17 июня, Самара), Швейцарией (22 июня, Санкт-Петербург) и Бразилией (27 июня, Москва, "Открытие Арена").

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