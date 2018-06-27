Сборная Сенегала прилетела в Самару на матч с Колумбией

Сборная Сенегала прилетела в Самару, где в заключительном матче группового турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Колумбией, сообщает ТАСС. Встреча состоится завтра, 28 июня, на "Самара Арене".

Африканская команда заселилась в отель, в котором ранее жили сборные Уругвая, Коста-Рики и Дании.

Напомним, после двух туров ЧМ-2018 в группе H лидирует сборная Японии (4 очка). Далее располагаются Сенегал (4), Колумбия (3) и Польша (0).

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