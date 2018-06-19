Сборная Саудовской Аравии в полном составе проводит тренировку перед матчем с Уругваем

Игроки сборной Саудовской Аравии проводят тренировку в полном составе перед матчем чемпионата мира-2018 против Уругвая, сообщает "Р-Спорт". Во вторник команда проводит занятие на "Ростов Арене".
Матч состоится в среду, 20 июня. Начало игры - 18.00 по московскому времени.
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https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180619/1138244881.html