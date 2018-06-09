Сборная Саудовской Аравии прилетела в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Во время турнира команда будет базироваться в Санкт-Петербурге.
- Мы здесь, - сообщается в русскоязычном Твиттере сборной.
Мы здесь 💪🏼😍#Чм2018 💚🇸🇦 pic.twitter.com/ku4SYxDgiQ– Сборная КСА по футболу (@SaudiNT_RU) 9 июня 2018 г.
Саудовская Аравия является соперником сборной России по матчу открытия турнира, который пройдет на московском стадионе "Лужники" 14 июня.
Также в групповом турнире команда встретится со сборными Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).
Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2018. в заявке 3 игрока из ла лиги //
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