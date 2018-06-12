Сборная Саудовской Аравии прилетела в Москву на матч ЧМ-2018 с Россией

Сборная Саудовской Аравии сегодня вечером рейсом из Санкт-Петербурга прилетела в Москву, сообщает пресс-служба Внуково. Команда будет готовиться к матчу чемпионата мира-2018 против России. Игра состоится 14 июня в "Лужниках".
Россия – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия – начало в 18.00 (время московское)
Дополнительная информация
http://corp.vnukovo.ru/press/news/aeroport-vnukovo-vstretil-sbornuyu-komandu-saudovskoy-aravii-priletevshuyu-na-chempionat-mira-po-futbolu-fifa-2018/