Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии на официальной странице в Твиттере опубликовала предварительный состав на чемпионат мира-2018. В список были включены 28 футболистов, из которых 23 отправятся на мировое первенство в Россию.
Напомним, на Саудовская Арваия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).
قائمة المنتخب الوطني المشاركة في المرحلة الخامسة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/5EqbXRPvKF– المنتخب السعودي (@SaudiNT) 17 мая 2018 г.