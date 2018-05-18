03:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная Саудовской Аравии объявила предварительный состав на ЧМ-2018


Сборная Саудовской Аравии на официальной странице в Твиттере опубликовала предварительный состав на чемпионат мира-2018.  В список были включены 28 футболистов, из которых 23 отправятся на мировое первенство в Россию.

Напомним, на Саудовская Арваия сыграет в группе с Россией (14 июня), Уругваем (20 июня) и Египтом (25 июня).

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