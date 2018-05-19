Сборная России завершила тренировку на поле и переместилась в тренажерный зал. Видео

Сборная России завершила очередную тренировку на поле на базе в Новогорске и переместилась в тренажерный зал.

Ранее стало известно, что в практическом занятии не принял участие нападающий Артем Дзюба, который не тренировался в пятницу из-за подскочившей температуры. Кроме того, отдельно работает в тренажерном зале Алан Дзагоев.

Отметим, перед тренировкой несколько игроков прошли допинг-контроль (запрос был сделан на 8 человек). Напомним, игроки зарубежных клубов Владимир Габулов ("Брюгге"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче") и Дмитрий Черышев ("Вильярреал"), присоединятся к сборной на сборе в Австрии, куда она отправится в воскресенье.