01:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России вылетела в Москву после победы над Египтом


Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России покинули Санкт-Петербург после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1). Команда вылетела в Москву, сообщает твиттер сборной.

В среду команда проведет только вечернюю тренировку в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

Россия - Египет

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