Сборная России вылетела в Москву после победы над Египтом

Игроки, тренерский штаб и персонал сборной России покинули Санкт-Петербург после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1). Команда вылетела в Москву, сообщает твиттер сборной.
В среду команда проведет только вечернюю тренировку в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.
Вылетаем в Москву!– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
До встречи, друзья!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/vpsFVUJLrE
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