02:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России вылетела в Москву


Сборная России отправилась в Москву после четвертьфинала чемпионата мира-2018. Команда вылетела в столицу из аэропорта Сочи. В субботу россияне завершили выступление на турнире, проиграв Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4).

"Отправляемся в Москву. Друзья, спасибо вам огромное! До встречи!" - говорится в сообщении команды в Твиттере.

Россия - Хорватия

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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