Сборная России вылетела в Москву

Сборная России отправилась в Москву после четвертьфинала чемпионата мира-2018. Команда вылетела в столицу из аэропорта Сочи. В субботу россияне завершили выступление на турнире, проиграв Хорватии в серии пенальти (2:2, 3:4).

"Отправляемся в Москву. Друзья, спасибо вам огромное! До встречи!" - говорится в сообщении команды в Твиттере.

Отправляемся в Москву. Друзья, спасибо вам огромное! До встречи! 👋 pic.twitter.com/KP6qCL3YGl – Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.

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