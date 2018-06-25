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Сборная России все еще может встретиться с иранцами в 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная России ждет соперника по плей-офф. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сборная России ждет соперника по плей-офф. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Потерпев поражение от сборной Уругвая (0:3), сборная России завершила групповой турнир чемпионата мира на втором месте квартета A.

Интересно, что шанс встретиться с командой Ирана – самым желаемым соперником в плей-офф – после этого не пропал. Для того, чтобы это произошло, персидская сборная должна победить португальцев, а Испания – потерять очки с Марокко. В этом случае Иран займет первое место и встретится с командой России в 1/8 финала.

Оставшиеся матчи группы B:
25 июня. ИранПортугалия. Саранск, 21:00 мск.
25 июня. ИспанияМарокко. Калининград, 21:00 мск.

Турнирное положение в группе B перед последним туром:
1. Испания – 4 очка (4-3)
2. Португалия – 4 очка (4-3)
3. Иран – 3 очка (1-1)
4. Марокко – 0 очков (0-2)

Победитель группы B сыграет со второй командой группы А – Россией.
Вторая команда группы B сыграет с победителем группы А – Уругваем.

 
15 июня. Сочи. Португалия - Испания - 3:3. Фернандо ЙЕРРО и Криштиану РОНАЛДУ.Португалия, Испания или Иран? Кто достанется России

Ни одна из сборных не гарантировала себе участие в 1/8 финала.

Сборная Португалии выйдет в плей-офф, если:

– Не проиграет Ирану.

– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко и покажет худшую разность голов, чем у португальцев.

– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко, покажет такую же разность голов, как у португальцев, но меньше забьет.

– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко, покажет такую же разность голов, как у португальцев, столько же забьет, но окажется ниже в рейтинге fair play.

Иран - Португалия

Сборная Испании выйдет в плей-офф, если:

– Не проиграет Марокко.

– Проиграет Марокко; Иран уступит португальцам.

– Проиграет Марокко; Иран сыграет вничью с Португалией и покажет худшую разность голов, чем у испанцев.

– Проиграет Марокко; Иран сыграет вничью с Португалией, покажет такую же разность голов, как у испанцев, но меньше или столько же забьет.

Испания - Марокко
 
Понедельник. Самара. Уругвай - Россия - 3:0. Станислав ЧЕРЧЕСОВ (справа) и удаленный Игорь СМОЛЬНИКОВ.Разгром среди ясного неба. Что же будет в плей-офф?

Сборная Ирана выйдет в плей-офф, если, если:

– Обыграет Португалию.

– Сыграет вничью с Португалией; Испания уступит Марокко и покажет худшую разность голов, чем у иранцев.

– Сыграет вничью с Португалией; Испания уступит Марокко и покажет такую же разность голов, как у иранцев, но меньше или столько же забьет.

Сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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