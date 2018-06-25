Сборная России все еще может встретиться с иранцами в 1/8 финала ЧМ-2018

Потерпев поражение от сборной Уругвая (0:3), сборная России завершила групповой турнир чемпионата мира на втором месте квартета A.
Интересно, что шанс встретиться с командой Ирана – самым желаемым соперником в плей-офф – после этого не пропал. Для того, чтобы это произошло, персидская сборная должна победить португальцев, а Испания – потерять очки с Марокко. В этом случае Иран займет первое место и встретится с командой России в 1/8 финала.
Оставшиеся матчи группы B:
25 июня. Иран – Португалия. Саранск, 21:00 мск.
25 июня. Испания – Марокко. Калининград, 21:00 мск.
Турнирное положение в группе B перед последним туром:
1. Испания – 4 очка (4-3)
2. Португалия – 4 очка (4-3)
3. Иран – 3 очка (1-1)
4. Марокко – 0 очков (0-2)
Победитель группы B сыграет со второй командой группы А – Россией.
Вторая команда группы B сыграет с победителем группы А – Уругваем.
Ни одна из сборных не гарантировала себе участие в 1/8 финала.
Сборная Португалии выйдет в плей-офф, если:
– Не проиграет Ирану.
– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко и покажет худшую разность голов, чем у португальцев.
– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко, покажет такую же разность голов, как у португальцев, но меньше забьет.
– Проиграет Ирану; Испания уступит Марокко, покажет такую же разность голов, как у португальцев, столько же забьет, но окажется ниже в рейтинге fair play.
Сборная Испании выйдет в плей-офф, если:
– Не проиграет Марокко.
– Проиграет Марокко; Иран уступит португальцам.
– Проиграет Марокко; Иран сыграет вничью с Португалией и покажет худшую разность голов, чем у испанцев.
– Проиграет Марокко; Иран сыграет вничью с Португалией, покажет такую же разность голов, как у испанцев, но меньше или столько же забьет.
Сборная Ирана выйдет в плей-офф, если, если:
– Обыграет Португалию.
– Сыграет вничью с Португалией; Испания уступит Марокко и покажет худшую разность голов, чем у иранцев.
– Сыграет вничью с Португалией; Испания уступит Марокко и покажет такую же разность голов, как у иранцев, но меньше или столько же забьет.
Сборная Марокко потеряла шансы на выход в плей-офф.
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