Сборная России в полном составе отправилась на допинг-контроль

Сборная России в Твиттере сообщила, что команда после завершения тренировки в полном составе отправилась на допинг-контроль. На базу команды в австрийском Нойштифте прибыли инспекторы из ФИФА.

Напомним, 22 мая ФИФА объявила о закрытии "допинговых" дел всех игроков российской сборной, вошедших в расширенный состав на чемпионат мира-2018.

Команда Станислава Черчесова c 20 мая находится на сборе в Нойштифте, где готовится к домашнему чемпионату мира. Альпийский этап подготовки к турниру продлится до 31 мая. За день до этого россияне в Инсбруке проведут товарищеский матч с Австрией. 1 июня хозяева ЧМ-2018 продолжат готовиться на базе в Новогорске, а 5 июня сыграют в Москве со сборной Турции.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

После тренировки @TeamRussia в полном составе будет проходить допинг-контроль. Приехали инспекторы допинг-контроля ФИФА. – Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г.

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