Сборная России - в числе самых возрастных и высоких участников ЧМ-2018

Исследовательская компания CIES Football Observatory опубликовала итоги исследования составов сборных-участников финальной стадии чемпионата мира-2018. Для расчета статистики были взяты официальные матчи, сыгранные с июля 2016 по ноябрь 2017 года.

Сборная России вошла в число самых возрастных команд турнира. Средний возраст команды Станислава Черчесова составляет 28,1 года, это седьмой показатель. Самыми "старыми" стали Панама (29,4), Исландия (29,0) и Коста-Рика (29,0), самыми "молодыми" - Нигерия (24,9), Германия (25,7) и Англия (25,9). Средний возраст всех участников составил 27,4 года.

Средний возраст по конфедерациям показал следующие результаты: КОНКАКАФ - 28,6, Южная Америка - 27,8, Азия - 27,2, Европа - 27,2, Африка - 26,5.

Самой высокой сборной, попавшей на ЧМ-2018, стала Сербия, средний рост футболистов составил 185,6 сантиметра. Немного отстали от нее скандинавы - Швеция (185,2), Исландия (185,0) и Дания (185,0). Россия заняла в списке шестое место (184,9). А самыми низкорослыми стали команды Перу (178,3), Японии (178,1) и Саудовской Аравии (176,2).

В составе сборной Марокко 61,5 процента футболистов родились за пределами страны, за которую выступают. По этому показателю команда лидирует с огромным отрывом. Ни у одной из оставшихся команд этот показатель не превышает 40 процентов (39,4 у Сенегала, 32,1 у Португалии). Россия заняла в списке 12-е место (5 процентов). За пределами страны не рождались игроки сборных Бразилии, Саудовской Аравии, Ирана, Германии, Колумбии, Мексики и Кореи.

Также было проведено исследование числа легионеров в сборных. Первое место поделили три европейские команды: Хорватия, Швеция и Исландия, у которых все 100 процентов игроков выступают за границей. Немного отстали от них Сенегал (97,0) и Сербия (92,3). В число аутсайдеров с огромным отрывом вошли команды России (5 процентов), Англии и Саудовской Аравии (0 процентов). У занимающей четвертое место с конца Германии целых 32,4 процента футболистов играют за рубежом.

Из конфедераций самыми "иностранными" стали Южная Америка (78,7) и Африка (74,7). Далее расположились Европа (63,2), КОНКАКАФ (57,5) и Азия (47,6).