Сборная России тренируется в полном составе

Российская сборная тренируется в полном составе на открытой для зрителей тренировке. На газоне "ВЭБ-Арены" занимаются все 23 футболиста, входящих в заявку на чемпионат мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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