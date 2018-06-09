11:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России тренируется в полном составе


Российская сборная тренируется в полном составе на открытой для зрителей тренировке. На газоне "ВЭБ-Арены" занимаются все 23 футболиста, входящих в заявку на чемпионат мира.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

Опрос

Какое место сборная России займет в группе на домашнем чемпионате мира-2018?
голосовать
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!