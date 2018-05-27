Сборная России тренируется в полном составе

Сборная России продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира на сборе в Австрии. Сегодня, 27 мая, команда тренируется в полном составе. Больных и травмированных нет.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В первом матче мирового первенства команда Станислава Черчесова 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем россияне встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). (Дмитрий СИМОНОВ)

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