12:24 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России тренируется в полном составе


Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира на сборе в Австрии. Сегодня команда тренируется в полном составе. Больных и травмированных нет. 

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Напомним, в первом матче чемпионата мира-2018 РоссиЯ 14 июня сыграет с Саудовской Аравией. Затем подопечные Станислава Черчесова встретятся с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). (Дмитрий СИМОНОВ)

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