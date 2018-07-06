12:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России тренируется без Жиркова

Тренировка сборной России. Фото "СЭ"., "СЭ"
Тренировка сборной России. Фото "СЭ"., "СЭ"

Сборная России начала тренировку на запасном поле около "Фишта", местонахождение которого не знал ни один таксист. Все в общей группе, кроме травмированного Юрия Жиркова. С балконов соседних отелей доносятся одиночные крики "Россия", "Дзюба" и "Акинфеев".

Половина сборной перед окончанием открытой части тренировки надела жилетки, и команда начала упражнение на подполья. Но разбивка не говорит вообще ни о чем, поскольку, например, Дзюба, Самедов, Мариу Фернандес, Кудряшов работали без жилеток, а Игнашевич, Зобнин - в них.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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