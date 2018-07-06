Сборная России тренируется без Жиркова

Сборная России начала тренировку на запасном поле около "Фишта", местонахождение которого не знал ни один таксист. Все в общей группе, кроме травмированного Юрия Жиркова. С балконов соседних отелей доносятся одиночные крики "Россия", "Дзюба" и "Акинфеев".

Половина сборной перед окончанием открытой части тренировки надела жилетки, и команда начала упражнение на подполья. Но разбивка не говорит вообще ни о чем, поскольку, например, Дзюба, Самедов, Мариу Фернандес, Кудряшов работали без жилеток, а Игнашевич, Зобнин - в них.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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