Сборная России сыграет с Турцией вместо Италии

Виталий Мутко, приостановивший сегодня свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза, рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату мира-2018. По его словам, национальная команда перед стартом турнира после завершения сборов в Австрии проведет товарищеский матч с Турцией.

- Вместо Италии сыграем со сборной Турции, - сказал Мутко. - Матч пройдет на ВТБ Арене Парк ("Динамо"), если стадион успеют достроить.

Напомним, товарищеский матч между Россией и Италией мог состояться 5 июня. Встреча не состоится из-за того, что итальянцы не смогли выйти на чемпионат мира, уступив в "стыках" Швеции (0:1, 0:0).

В 2018 году сборная России также сыграет с Бразилией (23 марта, "Лужники"), Францией (27 марта, стадион "Санкт-Петербург") и Австрией (30 мая, Инсбрук, во время сборов).