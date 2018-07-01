Сборная России/СССР впервые с 1970 года вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная России, обыграв в 1/8 финала чемпионата мира Испанию (1:1, 4:3 - по пенальти), впервые в современной истории вышла в 1/4 финала мировых первенств. Сборная СССР, правопреемницей которой является национальная команда, в последний раз пробивалась в четвертьфинал в 1970 году.

Идем дальше!!!!! Россия победила Испанию в 1/8 финала ЧМ-2018

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