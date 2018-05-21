"Сборная России - слабая команда". Семин прокомментировал интервью перуанскому СМИ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме прокоментировал свое интервью перуанскому изданию Libero.



В интервью Семин рассказал, что "будет счастлив, если сборная России преодолеет групповой этап чемпионата мира-2018". Но также высказал мнение, что "национальная команда не выйдет в 1/8 финала", так как она "довольно слаба". Тренер отметил, в частности, что "защита у команды очень возрастная, при этом молодые игроки в линию обороны не были своевременно найдены".

- Многие спрашивают, и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или ее игроков, - написал Семин в своем Инстаграме. - Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и ее проходу дальше.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").