"Сборная России - слабая команда". Семин прокомментировал интервью перуанскому СМИ

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в Инстаграме прокоментировал свое интервью перуанскому изданию Libero.
В интервью Семин рассказал, что "будет счастлив, если сборная России преодолеет групповой этап чемпионата мира-2018". Но также высказал мнение, что "национальная команда не выйдет в 1/8 финала", так как она "довольно слаба". Тренер отметил, в частности, что "защита у команды очень возрастная, при этом молодые игроки в линию обороны не были своевременно найдены".
- Многие спрашивают, и хочу ответить сразу всем: я не комментирую национальную сборную или ее игроков, - написал Семин в своем Инстаграме. - Единственное исключение было, когда иностранному журналисту я сказал, что буду искренне рад выходу нашей сборной из группы и ее проходу дальше.
Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Чемпионат мира 2018
kingarthur
Палыч прав, как обычно. Лимит убил эту сборную. Большой привет фроммайхарту.
16:11
echo2011
Слабая команда-это довольно высокая оценка.Ведь команды бывают и очень слабые.Правда,на ЧМ таких не будет.
16:02
Владислав
Упущено время было, когда Черчесова назначили. После этого стало ясно, что кранты сборной. Тут хоть старых оставляй, хоть пионеров набирай - все это стало бесполезно.
15:44
Семь ветров
С одной стороны всё верно, упущено время и когда необходимо было вышвыривать рухлядь из обороны и наигрывать кого угодно молодого к ЧМ, с другой - Шпалыч как уже только ни изголяется чтобы внимание привлечь к себе и чемпиону, но к сожалению никому не интересен... Пил бы спокойно, рыбалкой бы занялся что ли.))
15:32