Сборная России - самая эффективная команда ЧМ-2018

Сборная России после 1/8 финала чемпионата мира-2018 является лучшей командой турнира по эффективности ударов по воротам. Подопечные Станислава Черчесова​ забили 9 голов в 4 матчах. При этом 35 процентов ударов завершились забитыми мячами. Второе место по этому показателю занимает Колумбия – 22 процента, а замыкает тройку – Бельгия – 21 процент.

Кроме того, российский вратарь Игорь Акинфеев сделал 14 сэйвов за четыре матча и по этому показателю делит третье место с японцем Эйдзи Кавасимой​. Лучшим является мексиканец Гильермо Очоа – 25 сэйвов, а второе место занимает датчанин Каспер Шмайхель – 21 сэйв.

Российский защитник Сергей Игнашевич занимает второе место по количеству выносов мяча от ворот – 31 раз, уступая лишь японцу Мае Йосиде​ – 33.

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