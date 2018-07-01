14:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России раскрыла распорядок дня матча с Испанией

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и Федор СМОЛОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сборная России опубликовала распорядок сегодняшнего дня. Позднее в воскресенье, 1 июля, команда Станислава Черчесова проведет встречу 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Распорядок сборной России на 1 июля:

8.30* - подьем и завтрак
11.15 - прогулка
11.30 - обед
14.00 - чай
14.30 - установка на игру
14.45 - отъезд на встречу
17.00 - матч с Испанией

* по московскому времени

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

 

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Дополнительная информация

https://twitter.com/TeamRussia/status/1013375724089159681

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