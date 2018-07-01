Сборная России раскрыла распорядок дня матча с Испанией

Сборная России опубликовала распорядок сегодняшнего дня. Позднее в воскресенье, 1 июля, команда Станислава Черчесова проведет встречу 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

Распорядок сборной России на 1 июля:



8.30* - подьем и завтрак

11.15 - прогулка

11.30 - обед

14.00 - чай

14.30 - установка на игру

14.45 - отъезд на встречу

17.00 - матч с Испанией



* по московскому времени

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Выдра, угадавшая исходы всех матчей России, сделала прогноз на игру против Испании //

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ