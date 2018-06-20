Сборная России проводит восстановительную тренировку без Жиркова, Акинфеева и Дзагоева

Сборная России проводит восстановительное занятие на базе в Новогорске. Тренировку на поле начали все футболисты, за исключением Юрия Жиркова, Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева, которые сразу после собрания в центральном круге отправились заниматься в спортивный зал.

Планируется, что Жирков будет работать индивидуально ближайшие пару дней. В восстановлении Дзагоева наблюдается положительная динамика, есть надежда, что он успеет восстановиться к матчам плей-офф. Накануне сборная России обыграла команду Египта (3:1). (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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