17:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России проводит восстановительную тренировку без Жиркова, Акинфеева и Дзагоева


Сборная России проводит восстановительное занятие на базе в Новогорске. Тренировку на поле начали все футболисты, за исключением Юрия Жиркова, Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева, которые сразу после собрания в центральном круге отправились заниматься в спортивный зал.

Планируется, что Жирков будет работать индивидуально ближайшие пару дней. В восстановлении Дзагоева наблюдается положительная динамика, есть надежда, что он успеет восстановиться к матчам плей-офф. Накануне сборная России обыграла команду Египта (3:1). (Михаил ГОНЧАРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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