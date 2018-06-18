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Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге


Команда Станислава Черчесова, накануне прибывшая в Санкт-Петербург, проводит тренировку на одноименном стадионе. Все игроки сборной России занимаются в общей группе.

Завтра вечером, 19 июня, россияне сыграют с Египтом в матче второго тура чемпионата мира-2018. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. (Егор БЫЧКОВ)

Россия - Египет

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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