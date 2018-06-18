Сборная России проводит тренировку в Санкт-Петербурге

Команда Станислава Черчесова, накануне прибывшая в Санкт-Петербург, проводит тренировку на одноименном стадионе. Все игроки сборной России занимаются в общей группе.

Завтра вечером, 19 июня, россияне сыграют с Египтом в матче второго тура чемпионата мира-2018. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени. (Егор БЫЧКОВ)

Чек-ин и чеканка сборной России на стадионе "Санкт-Петербург" pic.twitter.com/I4muK2p727 – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 18 июня 2018 г.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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Сборная России на чемпионате мира по футболу

