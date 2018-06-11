Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России за три дня до матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии тренируется в полном составе.
Тренировочное занятие проходит в понедельник, 11 июня, в подмосковном Новогорске. На поле учебно-тренировочного центра вышли все 23 игрока, вошедшие в заявку на участие в мировом первенстве.
Сборная тренируется, все в строю! pic.twitter.com/yI43PSBTpn– Филипп Папенков (@PippoGranato) 11 июня 2018 г.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.