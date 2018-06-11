Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России за три дня до матча открытия чемпионата мира против команды Саудовской Аравии тренируется в полном составе.

Тренировочное занятие проходит в понедельник, 11 июня, в подмосковном Новогорске. На поле учебно-тренировочного центра вышли все 23 игрока, вошедшие в заявку на участие в мировом первенстве.





"​СЭ" проведет текстовую трансляцию матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

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