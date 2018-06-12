11:36 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед стартом ЧМ


Сборная России вышла за заключительное занятие на базе в Новогорске перед матчем открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии. Следующая тренировка команды уже пройдёт в Лужниках, это будет официальное предматчевое мероприятие. 

Команда работает в полном составе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

В стартовом матче ЧМ-2018 встретятся сборные России и Саудовской Аравии, встреча пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники", начало - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Саудовская Аравия.

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