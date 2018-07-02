Сборная России проведет открытую тренировку во вторник, 3 июля, в Новогорске, сообщает официальный твиттер национальной команды. Занятие начнется в 11.30 по московскому времени, для прессы будут открыты первые 15 минут.

Вниманию СМИ!

Следующая тренировка @TeamRussia пройдет во вторник, 3 июля, в Новогорске. Начало в 11:30, первые 15 минут открыты для журналистов. pic.twitter.com/U0Tu1LFNw9 – Сборная России (@TeamRussia) 2 июля 2018 г.

Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу