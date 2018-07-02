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Сборная России проведет открытую тренировку во вторник


Сборная России проведет открытую тренировку во вторник, 3 июля, в Новогорске, сообщает официальный твиттер национальной команды. Занятие начнется в 11.30 по московскому времени, для прессы будут открыты первые 15 минут.

Сборная России вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где сыграет с Хорватией. Матч состоится в Сочи на стадионе "Фишт" 7 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

 

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