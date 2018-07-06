Сборная России против Хорватии сыграет в красной форме

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию формы, в которой национальная команда выйдет на поле в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Россияне сыграют в домашнем комплекте экипировки – красных футболках и белых трусах.

Ранее на ЧМ-2018 сборная России в этой форме обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1). В гостевом комплекте формы команда Станислава Черчесова уступила Уругваю (0:3) и обыграла Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти).

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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