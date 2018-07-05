Сборная России прилетела в Сочи на матч против Хорватии

Сборная России приземлилась в Сочи, где пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в 21.00 по московскому времени.

Ранее в 1/8 финала турнира россияне выбили Испанию (1:1, по пен. 4:3), а хорваты переиграли Данию (1:1, 3:2).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)