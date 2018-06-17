Сборная России прилетела в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в матче чемпионата мира-2018 против Египта. Игра состоится 19 июня на стадионе "Санкт-Петербург".

- Прилетели в Санкт-Петербург!, - сообщает официальный Твиттер сборной России.

Сборная России выступает в группе А, где встретится с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)