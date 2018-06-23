Сборная России прилетела в Самару, где ей предстоит провести матч группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча состоится 25 июня в 17:00 на "Самара Арене".

Сборная России выступает в группе А. Она досрочно гарантировала выход в плей-офф мирового первенства, одержав две победы на групповом этапе.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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