Сборная России прилетела в Самару, где ей предстоит провести матч группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча состоится 25 июня в 17:00 на "Самара Арене".
🛫🛫🛬🛬 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/rOFtRbOL4Q– Сборная России (@TeamRussia) 23 июня 2018 г.
Сборная России выступает в группе А. Она досрочно гарантировала выход в плей-офф мирового первенства, одержав две победы на групповом этапе.
Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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