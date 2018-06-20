Сборная России прилетела в Москву после победы над Египтом

Самолет со сборной России на борту прилетел из Санкт-Петербурга в Москву после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1), сообщает Твиттер команды.
На среду у подопечных Станислава Черчесова запланирована только вечерняя тренировка в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.
Приземлились! pic.twitter.com/6jCA8gpq4P– Сборная России (@TeamRussia) 19 июня 2018 г.
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