02:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России прилетела в Москву после победы над Египтом

Станислав ЧЕРЧЕСОВ и его команда. Фото twitter.com/TeamRussia
Станислав ЧЕРЧЕСОВ и его команда. Фото twitter.com/TeamRussia

Самолет со сборной России на борту прилетел из Санкт-Петербурга в Москву после матча чемпионата мира-2018 против Египта (3:1), сообщает Твиттер команды.

На среду у подопечных Станислава Черчесова запланирована только вечерняя тренировка в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

Россия – Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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