Сборная России прилетела в Москву после матча с Хорватией

Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом сборной России приземлился в Москве, сообщает твиттер команды. Россияне вернулись в столицу после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

Игра проходила в субботу в Сочи на стадионе "Фишт". Сегодня в фан-зоне на Воробьевых горах состоится встреча сборной с болельщиками. Начало мероприятия - 16.00.

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