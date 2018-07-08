05:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России прилетела в Москву после матча с Хорватией


Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом сборной России приземлился в Москве, сообщает твиттер команды. Россияне вернулись в столицу после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

Игра проходила в субботу в Сочи на стадионе "Фишт". Сегодня в фан-зоне на Воробьевых горах состоится встреча сборной с болельщиками. Начало мероприятия - 16.00.

Россия - Хорватия

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