Сборная России приехала на фотосессию. Видео

Сегодня сборная России проведет фотосессию в игровой форме. Команда продолжает подготовку к ЧМ-2018.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Сборная России по футболу сегодня красивая. В нарядной игровой форме - сейчас будет фотосессия pic.twitter.com/M2uQlzBjZ5– Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) 24 мая 2018 г.
Как вы думаете, что сейчас будет?– Сборная России (@TeamRussia) 24 мая 2018 г.
😎 pic.twitter.com/jMIcc38HLb
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/