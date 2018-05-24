12:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России приехала на фотосессию. Видео


Сегодня сборная России проведет фотосессию в игровой форме. Команда продолжает подготовку к ЧМ-2018.

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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