Сборная России прибыла на стадион "Фишт" на матч с Хорватией

Сборная России прибыла на стадион "Фишт" в Сочи, где сегодня пройдет матч 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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